publié le 29/08/2016 à 19:21

Si les supporters de l'OM semblent partagés à propos du rachat quasi-conclu de leur club par l'entrepreneur américain Frank McCourt, la mairie de Marseille est comblée. Quelques heures après l'officialisation de "l'accord d’exclusivité" entre l'acquéreur et l'actuelle propriétaire Margarita Louis-Dreyfus, selon les termes du communiqué diffusé lundi 29 août par le club, Jean-Claude Gaudin s'est réjouit de cette "bonne nouvelle" au micro de RTL.



Outre le fait d'être satisfait que la vente ait enfin eu lieu, au point d'avoir dit à Margarita Louis-Dreyfus "qu'il fallait se presser" pour entamer des négociations "au début de l'été", le maire de Marseille semble être totalement séduit par le profil de Frank McCourt. "Je suis heureux que ce soit un industriel, quelqu'un qui ait une entreprise familiale", lance-t-il, soucieux de ne pas voir cette institution se retrouver entre les mains d'un "fonds de pension".

"Laissez une chance à cette personne !"

À peine présenté à la presse, Frank McCourt fait déjà l'objet de critiques en raison de son sulfureux passé en tant qu'ex-propriétaire des Los Angeles Dodgers, un club américain de baseball. Pour autant, Jean-Claude Gaudin est bien décidé à positiver, au point de se livrer à une audacieuse comparaison historique. "J'ai vu sa radioscopie, mais je n'en sais pas plus. (...) J'espère que cet homme investira dans l'Olympique de Marseille. Il en a la passion. Il m'a même rappelé les souvenirs de son père qui, en 1944, a participé avec les forces américaines à la libération de la Provence et de notre pays. Cet homme me fait une bonne impression (...), il me semble avoir les reins assez solides pour permettre à l'OM de progresser à nouveau. Laissez une chance à cette personne !".

Pour que la vente soit complètement actée, il va falloir attendre "quelques semaines, le temps que les formalités se fassent", indique l'élu LR qui ne manque pas de préciser que le rachat ne concerne que l'OM. Il n'est en effet nullement question d'une vente du Vélodrome, qui appartient à la municipalité. Jean-Claude Gaudin est catégorique : "C'est Notre-Dame-de-la-Garde ou le Vieux-Port, ça ne se vend pas".