publié le 30/08/2016 à 12:06

C'est l'information du lundi 29 août. L'Olympique de Marseille a un nouveau repreneur et il se nomme Frank McCourt, milliardaire américain qui a fait fortune dans l'immobilier avant de la faire fructifier en revendant à prix d'or la franchise de base-ball des Dodgers de Los Angeles. Un personnage connu dans le milieu sportif nord-américain, comme le confirme Frank Pons, professeur de marketing sportif à l'université de Laval au Québec. "C'est un personnage qu'on connaît très bien de ce côté de l'Atlantique, pour ses déboires dans la gestion des Dodgers de Los Angeles", confirme-t-il. "Donc oui ça a été surprenant même si on a entendu depuis quelques mois la possibilité qu'il reprenne le club", complète Frank Pons.



Les années passées par le prochain boss de l'OM à LA ont donc marquées négativement le sport en Amérique du Nord. "Pendant ces années de gestion il y a eu énormément de questions sur la manière dont le club était géré. Relativement peu d'investissements je dirai, et des dépenses un petit peu astronomiques", indique le professeur associé à la Kedge Business School de Marseille.

Mais si Frank McCourt a bien défrayé la chronique en ne réussissant pas sur le plan sportif et en ayant eu des souci de trésorerie et de gestion au quotidien, il semble bien que son approche globale du business sportif ait été plutôt bonne. "C'est un passionné de sport, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement le sport-business, toute la manière de gérer des entités sportives pour en tirer des revenus, et augmenter l'expérience des fans et venir au stade pour prendre du plaisir", explique Frank Pons.

Une approche de l'expérience supporters, une expérience dans la manière de "monétiser les fans" qui est une habitude dans le domaine du développement des franchises nord-américaines, et qui reste un mode de fonctionnement très marginal en France. C'est d'ailleurs cette méthode qu'appliquent les Qatari au PSG, et que commence à avoir l'Olympique lyonnais avec la construction de son stade.

Pas d'investissements massifs à attendre

Si le développement de la marque OM pourrait être entre de bonnes mains, il ne faut vraisemblablement pas attendre un investissement massif, comme celui observé au PSG version QSI. "La capacité à investir dans des joueurs, en tout cas de ses poches personnelles, est très discutable", analyse Frank Pons. "C'est quelqu'un qui a un bon capital financier, on parle de 1,3 milliards, mais ce n'est pas quelqu'un qui a les reins solides au point d'aller chercher les plus grands joueurs au prix où ils sont actuellement", tempère-t-il. De plus, "c'est quelqu’un qui est là pour le business, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour le plaisir seulement".