publié le 30/08/2016 à 08:00

En négociations exclusives avec Margarita Louis-Dreyfus depuis lundi 29 août, Frank McCourt est plus que jamais sur le point de devenir le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Ancien détenteur des Los Angeles Dodgers, club de baseball américain, cet homme d'affaires de 63 ans a fait fortune dans l'immobilier avant de se lancer dans le business du sport professionnel.



Mais à peine arrivé dans le paysage médiatique et footballistique français que l'entrepreneur américain suscite critiques et moqueries. Si cet homme semble avoir un talent pour tirer des bénéfices de ses nombreuses affaires, y compris chez les Dogers qu'il a su revendre pour plus de deux milliards de dollars, soit plus de quatre fois le prix payé huit ans auparavant, il collectionne aussi les déboires financiers.

1. Presque le pire dirigeant de l'histoire du baseball

Dans l'heure où le nom de Frank McCourt a filtré dans la presse, les internautes ont partagé en masse sur les réseaux sociaux un article de ESPN qui classe l'Américain à la deuxième place des pires propriétaires de l'histoire du baseball. Dans ce classement daté du 28 juin 2011, l'auteur de ces lignes dresse un portrait au vitriol, présentant Frank McCourt, à l'époque encore dirigeant des Dodgers, comme un "charlatan du XXIe siècle". Il ajoute : "McCourt a réalisé toutes les mauvaises choses qu'un propriétaire puisse faire dans une mauvaise situation. Il a fait partir les fans, n'a rien gagné, n'a pas vraiment l'argent pour posséder une équipe et s'avère être une honte pour son public".



Au lendemain de l'annonce de la mise en vente des Dodgers par Frank McCourt, un éditorialiste du Los Angeles Times tire sur l'ambulance : "Je ne sais pas qui rachètera cette équipe, mais cela ne pourra être pire. Vous pouvez prendre n'importe quelle personne dans la rue, elle obtiendra de meilleurs résultats".

2. Des résultats sportifs proches de la catastrophe

Frank McCourt a-t-il appris de ses erreurs en ce qui concerne la direction sportive ? Sur ce plan, son bilan chez les Dodgers a été famélique. S'ils participent aux play-offs du championnat entre 2004 et 2012, ils ne dépassent jamais le deuxième tour. En 2005, ils parviennent même à faire l'une des pires saisons de leur histoire en accumulant 91 défaites pour 71 victoires.



3. Un divorce coûteux

Frank McCourt se distingue aussi par des déboires sur plan personnel qui ont eu un important retentissement. En 2009, sa femme lui demande le divorce après quatre enfants et trente ans de vie commune. À cette occasion, elle lui réclame alors la moitié de son patrimoine, y compris du club des Dodgers. Avant le terme de la procédure classique de justice, le couple trouve un accord : l'investisseur doit verser 130 millions de dollars à son ancienne partenaire. Il s'agit là de l'un des divorces les plus coûteux jamais enregistrés en Californie.

4. Sa franchise mise sous tutelle

En difficulté financière avec les Dodgers, où il s'était mis les supporters à dos en augmentant le prix des abonnements afin d'éponger les dettes, Frank McCourt est contraint de laisser la Ligue majeure de basseball (MLB) intervenir dans ses affaires. En 2011, incapable de régler ses créanciers, la franchise est placée sous la protection légale de la faillite jusqu'à ce que Magic Johnson, star du basket, ne vienne à la rescousse du club à l'aide de ses associés.

