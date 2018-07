Olympique de Marseille : Frank McCourt aurait tenté de racheter Tottenham

publié le 31/08/2016 à 13:08

Frank McCourt, le futur propriétaire de l'OM, aime le sport et ses engagements passés le montrent. Entre les Los Angeles Dodgers en base-ball et le Global Champions Tour en équitation, le Bostonien a toujours cherché à investir dans le business du sport, et dans le football depuis plusieurs années. Ainsi, Challenges rapporte que McCourt aurait essayé de s'approprier le club anglais de Tottenham il y a quelques années. Ainsi, en 2014, le milliardaire aurait mené des négociations poussées avec le board des Spurs et son président, le coriace Daniel Levy.



Mais rien n'avait pu être concrétisé et pour cause, le club londonien était beaucoup trop cher, indique Challenges, Daniel Levy en aurait demandé 1 milliard d'euros. Frank McCourt s'est alors à la recherche d'un projet moins coûteux, lui dont la fortune tournerait autour des 1,5 milliard de dollars.