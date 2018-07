Coupe du Monde 2018 : l'équipe de France va-t-elle battre l'Uruguay ?

publié le 06/07/2018 à 10:37

La porte ou le dernier carré, des rêves plein la tête: l'équipe de France affronte la solide sélection uruguayenne aujourd'hui à Nijni Novgorod (16h00) en quart de finale du Mondial-2018, pour regoûter aux vertiges des sommets en Coupe du monde.



Atteindre les demi-finales, c'est l'objectif assigné depuis des mois par la Fédération française aux hommes de Didier Deschamps, finalistes de l'Euro 2016. Les Bleus feraient mieux qu'au Mondial 2014, où ils avaient été stoppés en quarts face à l'Allemagne (1-0), et toucheraient du bout des doigts leur rêve de deuxième étoile mondiale, vingt ans après le sacre des glorieux aînés de 1998, dont l'actuel sélectionneur Deschamps.



Après un premier tour bien géré mais ennuyant dans le jeu, les Français ont brillé en 8e de finale contre l'Argentine (4-3), surtout le prodige Kylian Mbappé, couvert de superlatifs depuis son doublé et sa folle chevauchée pour obtenir un penalty transformé par Antoine Griezmann.Mais les plus expérimentés restent prudents, à l'instar du capitaine Hugo Lloris, pas franchement euphorique de nature.



L'Uruguay "concède très peu de buts et d'occasions. C'est une équipe très difficile à manier et très forte en contre-attaques. Ce sera un autre profil de match que face aux Argentins", prévient le gardien aux 101 sélections. Depuis novembre, la sélection uruguayenne a concédé... deux buts, dont un contre le Portugal en 8e de finale (2-1).

