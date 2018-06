publié le 29/06/2018 à 22:56

Avec trois Coupe du Monde disputées, Dominique Rocheteau connaît bien cette compétition. L'ancien international français était notamment présent lors en 1978 où Français et Argentins se sont affrontés pour la dernière fois lors d'un Mondial. "À l'époque, il y a quarante ans, on n'était pas forcément favori. C'est un grand souvenir, on avait fait un grand match mais c'était très difficile de les battre chez eux", rappelle-t-il. "L'Argentine, c'est toujours un match spécial car elle fait partie des trois ou quatre plus grandes nations de football", explique-t-il.



À la veille du 8e de finale entre l'Albiceleste et les Bleus, le joueur emblématique de l'AS Saint-Étienne se montre très prudent. Malgré des phases de poule particulièrement décevantes pour les deux sélections, les matches à éliminations directes marquent souvent le début d'une nouvelle compétition. "J'ai beaucoup de souvenirs de Coupe du Monde et c'est vrai qu'il y a d'abord les poules, là il faut sortir à tout prix, et à partir des huitièmes c'est une autre compétition qui commence, ce sont les matches couperet. abonde-t-il. Donc on risque d'avoir de meilleurs matches".

Deux joueurs sont notamment attendus au tournant dans cette rencontre décisive : Lionel Messi et Antoine Griezmann. "Une grande équipe qui gagne une Coupe du Monde a toujours un grand joueur même si ce n'est pas le grand joueur qui fait tout. Antoine Griezmann doit être le Messi de l'équipe de France. C'est notre fer de lance, on compte beaucoup sur lui et espère qu'on va le retrouver", conclut-il.