Mercato : Casillas, Douglas Costa, Di Maria... Ça bouge au PSG

publié le 30/05/2017 à 16:29

Le mercato du PSG va être agité. Après quatre années de suprématie sur le championnat de France, le club de la capitale s'est vu privé d'un cinquième titre de rang par une très belle équipe de Monaco. Les dirigeants qataris ont d'ores et déjà fait une recrue, en la personne d'Antero Hernandez, nommé directeur sportif. Ce dernier aura fort à faire. Et selon L'Équipe, il serait déjà à pied d'oeuvre, alors même qu'il n'a pas officiellement pris ses fonctions.



Parmi ses premiers dossiers, celui du poste de gardien de but. Si Alphonse Aréola et Kevin Trapp ne devraient pas être inquiétés, Salvatore Sirigu devrait sans surprise quitter Paris, avec qui il est encore lié par contrat pendant un an. Après des prêts en Espagne, le portier pourrait jouer dans son pays d'origine la saison prochaine. Le quotidien Tuttosport l'annonce au Torino.

Un autre cas devrait être tranché rapidement. Celui d'Angel Di Maria. D'après le Corriere dello Sport cité par L'Équipe, le milieu offensif argentin intéresse l'Inter Milan, qui serait prêt à débourser 50 millions d'euros pour s'attacher ses services. Hatem Ben Arfa, Lucas et Jesé pourraient être sur le départ. Pour compenser, le PSG penserait à Douglas Costa.