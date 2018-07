publié le 26/07/2018 à 20:49

Après le Mondial, place au mercato. Que ce soit en Ligue 1, en Liga ou en Premier League, tous les clubs s'activent en vue de la saison à venir. Et les grosses écuries européennes n'échappent pas à la règle. Alors que se profile le nouvel exercice, les entraîneurs construisent petit à petit leur groupe parfait.



Que ce soit pour combler un départ ou colmater les trous, les volontés de réaliser un gros coup sont nombreuses dans cette période, toujours folle, du mercato estival. Si Cristiano Ronaldo a d'ores et déjà rejoint la Juventus Turin, certains grands noms pourraient encore animer cette période. Notamment en Italie, où les rumeurs sont nombreuses.

Real Madrid, Juventus Turin, Manchester United, AC Milan, Liverpool... Les discussions se multiplient ces derniers jours. De quoi attendre certaines folies ? Après la Ligue 1, on fait le point sur les volontés des cadors européens.

L'AC Milan cherche son attaquant

L'Italie est sûrement le championnat où les rumeurs sont les plus folles depuis le début du mercato. Après la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, l'AC Milan cherche également à se renforcer dans le secteur offensif. Deux noms reviennent avec insistance à l'heure actuelle : Alvaro Morata, l'attaquant de Chelsea, et Gonzalo Higuain, le joueur de la Juventus Turin.



Problème, la somme demandée par Chelsea, aux alentours de 65 millions d'euros, pose problème aux Rossoneri, toujours sous le coup du fairplay financier.



Si le montant de Gonzalo Higuain ne devrait guère arranger le club milanais, les rumeurs font actuellement état d'un possible échange complètement fou entre l'attaquant argentin, qui irait en Lombardie, et le défenseur Leonardo Bonucci, qui retournerait à la Juventus Turin un an après son départ. Selon La Gazetta dello Sport, des discussions ont été engagées entre les deux clubs mythiques italiens.



Pjanic a des prétendants

Toujours en Italie, Miralem Pjanic pourrait bien quitter la Juventus Turin cet été, deux ans après sa signature. Le milieu de terrain, qui a explosé au niveau européen, a de nombreux prétendants. Barcelone, Paris ou encore Manchester City seraient sur le dossier afin de faire signer le Bosnien de 28 ans. L'ancien Lyonnais pourrait aussi être au cœur d'un jeu de chaises musicales.

Maguire vers Manchester United ?

Du côté défensif, les rumeurs actuelles concernent Harry Maguire, le défenseur anglais de 25 ans, qui s'est révélé pendant la Coupe du Monde. Selon plusieurs tabloïds britanniques, José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, en aurait fait sa priorité.



Pour s'attirer les services du défenseur central de Leicester, les Red Devils serait prêt à sortir le chéquier et à débourser pas moins de 60 millions de livres, soit 67,5 millions d'euros. Une somme colossale qui ferait alors d'Harry Maguire, le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire derrière Virgil Van Dijk, arrivé à Liverpool pour 84 millions d'euros l'hiver dernier.

Pavard vers le Bayern, Digne vers Everton

Sacré champion du monde avec les Bleus, Benjamin Pavard est entré dans une nouvelle dimension. En Ligue 2 allemande il y a à peine plus d’un an, le latéral droit serait convoité par plusieurs clubs européens. En pole position ? Le Bayern Munich.



Le défenseur français de Stuttgart, 22 ans, aurait déjà signé un contrat en faveur du club bavarois durant le Mondial pour un transfert l'été prochain, en 2019, selon la radio-télévision publique régionale allemande SWR. Mais le géant munichois souhaiterait désormais le voir débarquer dès cet été. Au point de réaliser le plus gros transfert de l'histoire du club ?



Autre défenseur français concerné par un possible transfert ? Lucas Digne. Selon El Diario Sport, les dirigeants d'Everton se seraient rendus à Barcelone pour négocier avec leurs homologues. Relégué sur le banc au Barça, le principal intéressé ne serait pas contre un départ.

Un nouveau challenge pour Nzonzi ?

À l'image de Benjamin Pavard, Steven Nzonzi a également vu sa cote de popularité grimper sérieusement pendant la Coupe du Monde. Au point d'attirer l'intérêt de certains clubs européens alors que le milieu de terrain possède encore une année de contrat avec Séville.



Si l'intérêt d'Arsenal est récurrent depuis plusieurs semaines, l'AS Roma semble également vouloir s'attacher les services du milieu de terrain français. Selon les informations du Corriere Dello Sport, Steven Nzonzi serait une des priorité de Monchi, le directeur sportif du club romain.



Si cette information se confirme, cela pourrait pousser Maxime Gonalons, l'ancien capitaine lyonnais vers la sortie. Le milieu de terrain, qui ne s'est guère imposé dans l'entrejeu de la Roma, aurait des pistes en Angleterre notamment...