publié le 28/05/2017 à 15:30

Il a perdu sa place de titulaire, durant la saison 2016-2017, au profit de Kylian Mbappé et ne devrait pas la récupérer la saison prochaine. Conscient de sa situation et en quête de temps de jeu, Valère Germain devrait quitter l'AS Monaco lors de la prochaine période de mercato. L'Olympique de Marseille serait très intéressé par sa venue. Le joueur, natif de la cité phocéenne (27 ans), serait également séduit par l'idée de prolonger sa carrière non loin de la Cannebière.



Rudi Garcia avouait ce samedi 27 mai, en conférence de presse, vouloir recruter "un joueur par ligne". Bafétimbi Gomis a réalisé une saison pleine (20 buts), à la pointe de l'attaque marseillaise, mais n'est plus engagé avec le 5e de Ligue 1. Il était prêté, pour une saison et sans option d'achat, par Swansea. Le club Gallois ne devrait pas conserver la "Panthère" et aurait fixé sa clause libératoire à environ quatre millions d'euros.

Nul ne sait si Gomis jouera une deuxième saison au stade Vélodrome mais l'OM scrute des pistes extérieures afin de jouer à ses côtés ou le remplacer. "On cherche des bons joueurs, Valère Germain en fait partie, s’il vient, on l’accueillera avec plaisir." a déclaré l'entraîneur marseillais dans l'émission dominicale Téléfoot.

Valère Germain a participé à 60 matches, cette saison, pour 17 buts et quatre passes décisives. Il est sous contrat avec l'ASM jusqu'en 2018. Les dirigeants monégasques n'ont, pour l'instant, pas annoncé la somme attendue en échange de l'ancien Niçois. À noter que si Gomis venait à partir, l'OM devrait engagé deux attaquants axiaux afin d'éviter les désagréments de la saison qui s'achève, et faire face aux exigences de la coupe d'Europe.