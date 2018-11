Mercato OM : Kagawa, Strootman, Bentaleb... Quel milieu pour Marseille ?

publié le 26/08/2018 à 08:28

La priorité du recrutement marseillais : un milieu de terrain. Le président de l'OM l'a confirmé dans un échange avec des supporters, "On est à la recherche d'un milieu défensif", a-t-il affirmé jeudi 23 août.



L'Olympique de Marseille veut donc combler le départ de Frank Zambo Anguissa. Le joueur est parti cet été pour 30 millions d'euros à Fulham en Angleterre. Vendredi 24 août en conférence de presse, Rudi Garcia a confirmé les propos de son président : "La priorité c'est de remplacer Anguissa, on a besoin d'un milieu de terrain, pas d'un avant-centre, je suis content avec mes attaquants Valère Germain et Kostas Mitroglou", a-t-il expliqué.

Plusieurs pistes ont été évoquées pour renforcer l'entre-jeu marseillais ces derniers jours. Voici trois noms de joueurs qui pourraient rejoindre la Cannebière avant la fin du mercato.

Kevin Strootman, AS Roma

L'OM serait prêt à offrir 30 millions au club romain pour faire venir Kevin Strootman selon la Gazzetta dello Sport. L'international néerlandais est sous contrat jusqu'en 2022 avec la Roma. Les arrivées de Bryan Cristante et Steven Nzonzi à Rome ont menacé son temps de jeu et il ne serait pas contre un départ d'Italie.



Arrivé il y a cinq ans à Rome en provenance du PSV Eindhoven et après deux saisons gâchées par les blessures entre 2014 et 2016, Kevin Strootman a disputé plus de 60 matchs en Serie A lors des deux dernières saisons.

Nabil Bentaleb, Schalke 04

D'après les informations de France Football, l’OM s'est renseigné sur l'international algérien, Nabil Bentaleb. Le profil de l'ancien joueur de Tottenham serait apprécié par la direction sportive du club. Sous contrat jusqu'en 2021 avec Schalke 04, Nabil Bentaleb ne serait libéré que contre une grosse offre. La saison dernière, le joueur de 23 ans a disputé dix-neuf matchs de Bundesliga avec quatre buts et trois passes décisives.

Shinji Kagawa, Borussia Dortmund

L'Olympique de Marseille serait intéressé par un ancien de Manchester United. Selon le média espagnol El Desmarque, le Japonais Shinji Kagawa intéresserait plusieurs clubs en Europe dont Marseille. Actuellement au Borussia Dortmund, le milieu de 29 ans serait donc une cible des dirigeants olympiens, mais le média espagnol précise que c’est Séville qui tiendrait la corde pour s'offrir les services du joueur.