publié le 23/08/2018 à 08:32

Retour à la case départ pour l'OM. Priorité du mercato marseillais, Mario Balotelli ne rejoindra pas le club phocéen cet été. Le fantasque attaquant italien a récemment prolongé son contrat et va rester à l'OGC Nice cette saison.



Un flop qui pose question à Marseille alors que la période des transferts touche à sa fin. Si Rudi Garcia a assuré que "la priorité n'était pas de recruter un numéro 9", "Super Mario" était bel et bien la cible principale de Marseille durant ce mercato estival. Et cet échec relance donc le débat sur les besoins offensifs de l'OM.

Après un été de tractations, Jacques-Henri Eyraud doit réactiver des pistes anciennes ou nouvelles pour tenter d'étoffer son effectif et ainsi épauler le duo Valère Germain-Kostas Mitroglu qui n'a guère convaincu la saison passée. Il reste donc un peu plus d'une semaine aux dirigeants olympiens pour trouver un autre attaquant. Voici cinq cibles potentielles.

1. Olivier Giroud, Chelsea

La piste Olivier Giroud à l’Olympique de Marseille revient à chaque mercato depuis l'an dernier. Et les dirigeants marseillais ont une nouvelle fois rouvert les discussions avec l’attaquant de Chelsea cet été.



Si l'OM avait déjà tenté de recruter Olivier Giroud lorsqu'il désirait quitter Arsenal il y a quelques mois, l'ancien joueur de Montpellier avait privilégié la Premier League et avait finalement posé ses valises à Chelsea. Un retour en France ne semble toujours pas d'actualité...



2. Wissam Ben Yedder, Séville

L'ancien pensionnaire de Ligue 1, Wissam Ben Yedder, est aussi une piste déjà explorée par Marseille. L'ex-buteur de Toulouse n'est pas titulaire indiscutable à Séville en Espagne et pourrait profiter d'une arrivée dans le Sud de la France pour se relancer. Notamment avec l'objectif de confirmer ses premières sélections en équipe de France obtenues cette année juste avant la Coupe du Monde en Russie.



3. Vincent Aboubakar, Porto

Encore un ancien pensionnaire du championnat de France. Passé par Valenciennes et Lorient, Vincent Aboubakar est un des noms qui revient régulièrement dans la cité phocéenne, bien qu'il ne soit pas en tête de liste. Cet été, les dirigeants de Porto ont fixé un prix de départ pour le joueur camerounais, auteur de 15 buts la saison dernière : 20 millions d'euros.



4. Moussa Dembélé, Celtic Glasgow

Un grand espoir du football français. L'attaquant de 21 ans brille en Écosse avec plus de trente buts inscrits en championnat lors de ses deux premières saisons. Moussa Dembélé est une cible persistante du côté marseillais pendant ce mercato, puisque selon France Football, l'OM s'est à nouveau renseigné sur le joueur il y a quelques jours. Il disposerait d'un bon de sortie en cas d'offre assez conséquente.



5. Anthony Modeste, Tianjin Quanjian

L'attaquant Français avait quitté Cologne pour la Chine l'été dernier et désormais il souhaite revenir un Europe. Plusieurs clubs seraient potentiellement intéressés... dont l'OM. Mais Anthony Modeste qui s'est révélé dans le championnat allemand ne semblerait pas indifférent à un retour de l'autre côté du Rhin, selon L'Équipe.