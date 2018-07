publié le 24/07/2018 à 14:12

Qualifié en Ligue des champions au terme d'une lutte acharnée avec l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais se présente avant le début de la prochaine saison avec des ambitions légitimes. Bien installé dans son Groupama Stadium, le club de Jean-Michel Aulas a amorcé dès la saison passée son nouveau projet, toujours basé sur de jeunes talents du club, mais auxquels sont ajoutés des joueurs achetés au prix fort.



Lyon a les moyens de tenter de gros coups, et de garder aussi ses talents un peu plus longtemps. Ainsi, très tôt dans l'intersaison, Jean-Michel Aulas a verrouillé ses jeunes pépites. Tousart, Ndombélé et Aouar étaient estampillés "intransférables". Les trois joueurs ont été des révélations ou une confirmation pour Tousart. Ils ont désormais un contrat en rapport avec leur nouveau statut.

Objectif numéro 1 : garder Fékir

Les trois jeunes talents devraient être encore une fois d'attaque dans l'entre-jeu lyonnais, épaulant celui qui est au centre de toutes les interrogations, Nabil Fékir. Le champion du monde a failli rejoindre Liverpool pour près de 70 millions d'euros, mais l'opération a capoté. Peut-être à cause de ses antécédents de blessures au genou, à en croire plusieurs médias. Mais toujours est-il que le meneur de jeu est toujours dans les rangs lyonnais.

"Je ne pense pas qu'il partira", a annoncé Jan-Michel Aulas sur Canal+, sans pour autant fermer la porte. "Maintenant dans le football, rien n'est jamais définitivement arrêté. Mais il est prévu qu'il soit là, et on a besoin de lui. C'est l'un des meilleurs joueurs français et mondiaux même, puisqu'il est champion du monde. Il est Lyonnais, donc Nabil sera là l'année prochaine", une déclaration qui annonce tout et son contraire pour brouiller les pistes.

"Une ou deux folies" possibles

Mais il faudra régler la situation rapidement car le cas Fékir en conditionne d'autres. Sa perte ferait certes rentrer un gros pactole dans les caisses du club coté en bourse. Mais il faudra sans doute beaucoup dépenser afin de le remplacer. Quoi qu'il en soit, l'OL est à l'affût, assure son président qui ne compte pas recruter sur un marché parallèle. "Il pourrait y avoir une ou deux folies, on verra", a même annoncé JMA dans L'Équipe.



Ainsi, pour mener un projet cohérent et tenter de chatouiller le PSG comme l'a fait Monaco en 2016-2017, il faudrait chaque année ajouter des talents confirmés à une équipe déjà performante. Et si l'achat de Martin Terrier, international espoir, est un bon coup, il faudra au moins un gros calibre en défense afin de bien aborder la Ligue des champions. Et si cet OL ne rate pas son début de saison, il faudra compter sur lui pour être encore dans le coup au printemps.