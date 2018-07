publié le 27/05/2016 à 15:39

Le PSG ne compte pas de directeur sportif à son staff et son mercato estival pourrait bien commencer par là. Selon Le Parisien, il est probable de revoir l'ancien recruteur de 46 ans au service du club de la capitale. À Paris, "Rien n'est encore fait, mais Leonardo fait partie, c'est vrai, des candidats possibles pour le poste de directeur sportif". Il aurait été questionné par une agence de presse italienne Ansa, à qui il a envoyé un premier indice en affirmant "être proche d'un retour dans le football, probablement en tant que dirigeant". Il est en effet retiré des activités liées au football depuis 2013, année de sa démission du Paris Saint-Germain.



Suspendu pour 14 mois de toute fonction officielle par la FFF après un coup d'épaule donné à un arbitre, sa sanction avait finalement été annulée et aucune poursuite n'avait été engagée contre lui. Il a alors attaqué la Fédération et réclamé des indemnités assez conséquentes. L'affaire s'est finalement calmée. Côté parisien, ce possible retour de Leonardo répond à un besoin essentiel pour que l'équipe aille plus loin, notamment en C1. Depuis l'échec de l'élimination en Ligue des champions face à Manchester City, en quarts de finale pour la quatrième année consécutive, le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, se poserait des questions sur l'efficacité du staff du PSG.

José Mourinho et Manchester United, c'est fait !

Le mercato débute le 9 juin et José Mourinho n'a pas attendu pour signer avec Manchester United. L'entraîneur portugais s'est engagé pour trois années, plus une en option, pour coacher l'effectif des Red Devils. Il devrait donc rester jusqu'en 2020. Il était déjà annoncé depuis plusieurs semaines pour succéder à Louis Van Gaal, qui entraînait les coéquipiers d'Anthony Martial depuis deux ans.



Selon les informations recueillies par L'Équipe, le vice-président exécutif du club, Ed Woodward, "il est tout simplement le meilleur manager dans le football actuel [...] il a gagné des trophées et inspiré des joueurs dans toute l'Europe, [...] il connait très bien la Premier League, qu'il a remporté à trois reprises. Son palmarès et son succès en font l'homme parfait pour que le club aille de l'avant".



Pour l'ancien entraîneur du Real Madrid, "c'est un honneur particulier de devenir le manager de Manchester United, [...] c'est un club admiré dans le monde entier". Reste à voir si son arrivée changera quelque chose à l'effectif mancunien, alors que Zlatan Ibrahimovic, annoncé depuis quelques semaines au sein du club anglais.

We are delighted to announce Jose Mourinho is our new manager! Full statement: https://t.co/PDiHMIWnpd #WelcomeJose pic.twitter.com/eZ8NBSz2up — Manchester United (@ManUtd) 27 mai 2016

Alvaro Morata intéresse la France et l'Angleterre

Le transfert d'Alvaro Morate, jeune attaquant de la Juventus Turin, pourrait bien être compliqué. Le Real Madrid l'a en effet cédé pour 20 millions d'euros à la Juve en 2014 et pourrait prévoir d'activer une clause spéciale lui permettant de racheter le buteur pour 33 millions d'euros, explique L'Equipe.





Bien que le club turinois ne soit pas vendeur, il semblerait qu'il ne soit pas à l'abri des propositions concernant ses jeunes talents, Morata et Dybala en tête. La direction sportive du club parisien aurait rencontré l'agent de l'ancien attaquant du Real Madrid, et, toujours selon nos confrères de L'Equipe, il semblerait que ce soit la deuxième fois en moins de 10 jours. Arsenal serait également sur le dossier.

Barcelone pourrait faire ses courses à Lorient

Raphaël Guerreiro intéresserait le club catalan, actuellement à la recherche d'un latéral gauche. Il reste un an de contrat à l'international portugais avec son club. Les dirigeants bretons auraient d'ailleurs déjà rencontré les la direction sportive du club champion de la Liga pour discuter d'un éventuel transfert cet été.