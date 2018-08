publié le 09/08/2018 à 02:46

Un gardien s'en va, un autre arrive. Après l'annonce du départ du Belge Thibaut Courtois pour le Real Madrid, Chelsea a officialisé l'arrivée du jeune Kepa Arrizabalaga de l'Athletic Bilbao. Il est devenu le gardien le plus cher du monde après s'être engagé pour les sept prochaines saisons avec le club anglais contre 80 millions d'euros.



Les Blues n'ont pas précisé le montant du transfert, mais l'Athletic Bilbao avait annoncé plus tôt dans la journée que la clause libératoire du joueur de 23 ans (80 millions d'euros) avait été activée. "C'est une décision très importante pour moi, pour ma carrière, et aussi pour ma vie personnelle", a déclaré Kepa, formé à Bilbao. Quelques semaines après les 72 millions d'euros dépensés par Liverpool pour s'octroyer les services du Brésilien Alisson, portier de la Seleçao, Chelsea en pose huit de plus sur la table pour le prometteur Espagnol, qui devient donc le gardien le plus cher de l'histoire.



Il fallait bien cela pour remplacer Courtois, élu meilleur gardien du dernier Mondial, mais qui avait clairement exprimé la volonté de retourner à Madrid, où sa famille, notamment ses deux enfants, est restée depuis son départ de l'Atlético en 2014.

Échange de bon procédé

En janvier, la clause de Kepa ne valait que 20 millions d'euros alors qu'il était convoité par le Real Madrid. Bilbao a eu la bonne idée de lui concocter un nouveau contrat, avec une clause quatre fois supérieure.



D'un point de vue purement financier, les Blues sont même perdants puisque Courtois aurait été transféré contre seulement 35 millions d'euros. Mais le Belge a trois ans de plus, et Chelsea a récupéré le milieu croate du Real Mateo Kovacic, sous forme de prêt d'un an.