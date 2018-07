publié le 30/07/2018 à 17:45

Le feuilleton Thibaut Courtois est relancé. Alors qu'on l'annonçait au Real Madrid, on apprend désormais que le transfert du gardien belge est loin d'être certain. En effet, Chelsea rencontrerait de grandes difficultés à lui trouver un remplaçant.



Jordan Pickford, gardien anglais qui a fait sensation lors de la Coupe du monde, serait sur le point de prolonger à Everton et Petr Cech ne souhaiterait pas quitter le club d'Arsenal. Faute de candidats satisfaisants, 10 Sports affirme que Chelsea réfléchirait à une dernière piste mais selon les informations de Sky Sports, aucune discussion avec les dirigeants du Real Madrid n'auraient été entamées par le club anglais au sujet du gardien Thibaut Courtois.

Les Blues ne souhaitent pas discuter d'un éventuel transfert tant qu'ils n'ont pas trouvé de remplaçant à leur gardien. Si aucun joueur n'est recruté avant le début de la saison le 10 août prochain, un jour après la fin du mercato en Premier League, le Belge devrait débuter sa saison dans les filets de Chelsea. Le feuilleton Courtois est donc loin d'être terminé ....