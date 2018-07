publié le 30/09/2016 à 18:51

Aymeric Laporte est un jeune joueur de talent qui multiplie les bonnes performances avec l'Athletic Bilbao, au point de susciter l'intérêt de nombreux autres clubs puissants et armés financièrement. Invité du Club Liza du dimanche 2 octobre sur RTL, le défenseur du club basque a confirmé qu'il est l'objet de nombreuses sollicitations, et notamment celle de Pep Guardiola, qu'il a eu directement au téléphone durant l'été. L'entraîneur de Manchester City avait coché le nom du Français afin de renforcer la défense du club qu'il a pris en main à l'été 2016.



Bien que flatté par l'intérêt de cette "très bonne personne", qui plus est "très bon entraîneur", Aymeric Laporte a choisi de dire non, après avoir parlé "longuement avec lui et avec le club, ici à Bilbao, en regardant par rapport à (sa) famille et à (son) entourage", a confié le joueur. Il a fallu peser "le pour le contre, le temps de jeu, la récupération de la blessure. C'est des choses pas faciles à décider à cet âge-là", a complété Aymeric Laporte, blessé à la cheville au printemps dernier.