Ligue des nations : quelles chaînes diffusent les matches ?

publié le 06/09/2018 à 19:02

Les Bleus champions du monde sont de retour jeudi 6 septembre (20h45) à Munich face à l'Allemagne pour le coup d'envoi de la Ligue des nations, nouvelle compétition créée par l'UEFA, qui précède les qualifications pour le prochain Euro qui aura lieu en 2020. Cette rencontre de rentrée de l'équipe de France est diffusée sur TF1.



La chaîne L'Équipe a obtenu les droits de rediffusion des matches de la sélection de Didier Deschamps. Allemagne-France sera proposé à minuit. Pour le France - Pays-Bas de dimanche 9 septembre à Saint-Denis (20h45), avec la présentation de la Coupe du Monde au public dyonisien, il faudra se rendre sur M6.

La 6 sera encore à l'honneur le mardi 16 octobre pour le match retour France - Allemagne, puis le mardi 20 novembre pour la rencontre amicale France - Uruguay, la dernière des Bleus en 2018. Sur sa petite sœur W9 il sera possible de suivre Portugal - Italie mardi 12 septembre (20h45). Samedi 8 septembre, TMC propose une autre belle affiche, Angleterre - Espagne (20h45).

En plus des retransmissions en différé des matches des Bleus, la chaîne L'Équipe s'affiche comme la principale de cette Ligue des Nations. Pas moins de 18 rencontres sont au programme entre jeudi 6 et mercredi 12 septembre, à commencer par Portugal - Croatie en direct et en prime time jeudi 6 à 20h45. Le lendemain il y aura Italie - Pologne (20h45), mardi 11 Espagne - Croatie (20h45), mais aussi l'amical Angleterre - Suisse mercredi 12 (11h).