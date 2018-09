Allemagne-France : les compos probables

publié le 06/09/2018 à 14:44

Les champions sont de retour, quasiment au grand complet. 53 jours après son sacre en finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie face à la Croatie (4-2), l'équipe de France de football étrenne son maillot avec deux étoiles, jeudi 6 septembre à Munich, à l'occasion du coup d'envoi de la nouvelle Ligue des Nations.



Hormis le capitaine et gardien Hugo Lloris, forfait en raison d'une blessure à une cuisse, tous les hommes-clés de Didier Deschamps en juin et juillet doivent être alignés face à cette Allemagne revancharde après son élimination dès le 1er tour au Mondial. Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Lucas Hernandez sont attendus en défense, Paul Pogba et N'Golo Kanté au milieu, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Blaise Matuidi devant, dans un 4-2-3-1 en place depuis France-Pérou.

Lloris mais aussi Steve Mandanda (cuisse également) absents, la cage sera gardée par Alphonse Areola, qui fêtera sa première cape à 25 ans et demi, près de trois ans après sa première convocation en Bleu. Face à lui, le portier du PSG pourrait retrouver son partenaire en club Julian Draxler, pressenti pour occuper le rôle de soutien de l'attaquant de pointe, Timo Werner, dans le 4-2-3-1 de Joachim Löw.

Pas de révolution allemande

Reconduit malgré la déroute en Russie, le sélectionneur allemand devrait offrir sa première cape au latéral gauche Nico Schulz (Hoffenheim). Au milieu, Leon Goretzka est en balance avec Ilkay Gündogan pour épauler Toni Kroos, qui ne sera pas la seule bien connue du grand public : Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Marco Reus et Thomas Müller, qui a beaucoup à se faire pardonner, sont annoncés. L'arbitre sera l'Italien Daniele Orsato.





Allemagne-France : les équipes de départ probable

Allemagne : Neuer (cap.) - Kimmich, Boateng, Hummels, Schulz - Goretzka (ou Gündogan), Kroos - Müller, Draxler (ou Sané), Reus - Werner



France : Areola - Pavard, Varane (cap.), Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud