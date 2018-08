Ligue 1 Conforama : Marseille lance la saison 2018/2019

publié le 10/08/2018 à 07:15

Le stade Vélodrome promet d'être rempli pour acclamer ses trois champions du monde, qui viendront brandir le trophée avant le match. L'OM accueille Toulouse en ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1 Conforama.



Grande animation de cet avant-match : le trophée de la Coupe du Monde sera présenté aux 60.000 spectateurs attendus au stade Vélodrome de Marseille par les trois joueurs Olympiens qui faisaient partie du groupe des Bleus cet été en Russie : Adil Rami, Steve Mandanda et Florian Thauvin. Franck le Gall, le médecin de l'équipe de France et qui officie à l'année à l'OM, sera également mis à l'honneur.



Le trophée de la Coupe du Monde 2018 en Russie gagné par les Bleus poursuivra ensuite son périple en allant à Lyon samedi 11 août. Il sera ensuite au Parc des Princes pour le match du PSG dimanche 12 août au soir.

Des champions sur le banc

À peine revenus de vacances - ils n'ont repris l'entraînement collectif que ce lundi 6 août -, les trois champions du monde Marseillais et la recrue Duje Caleta-Car ne seront pas titulaires. Le Croate est arrivé cet été et son entraîneur Rudi Garcia est déjà convaincu de son potentiel : "C'est un joueur qui va nous apporter, il est très jeune, 21 ans. Il est bon techniquement, grand et costaud. Quand je l'ai vu arriver lundi avec Adil Rami à l'entraînement, je me suis dit que cette année on allait avoir une charnière de poids".

Le onze de départ marseillais devrait donc essentiellement s'appuyer, face à Toulouse, sur des joueurs déjà présents la saison dernière. Côté mercato, aucun accord n'a encore été trouvé entre l'OM et les représentants de Mario Balotelli. Marseille nourrit pourtant de grandes ambitions cette année : 4e en fin de saison dernière, l'objectif déclaré du club est de terminer sur le podium pour pouvoir accrocher la ligue des champions.