publié le 15/07/2018 à 08:41

C'est toute la France qui se retrouve dans son équipe. 230 fans-zones sont installées à travers tout le pays, protégées par un vaste dispositif de sécurité. 110.000 membres des forces de l’ordre sont mobilisés pour ce week-end Bleu, Blanc, Rouge.



La France se passionne pour cette équipe qui a réussi à montrer qu'elle avait de l'envie, de la maîtrise, le sens du collectif. Et sous la Tour Eiffel, ils seront plus de 90.000 à supporter les Bleus dès 17h contre la Croatie. Sur place, à Moscou, ils seront 10.000 pour encourager Olivier Giroud et ses coéquipiers.

Alors forcément les supporters sont impatients d'être à ce soir pour le dénouement de cette Coupe du Monde face aux Croates. Et en cas de victoire, les Français devraient déferler sur les Champs-Élysées à Paris comme en 98.

À écouter également dans ce journal

Coupe du Monde : à Boulogne-sur-Mer, les supporters seront au rendez-vous. C'est par là qu'est passé le milieu N'Golo Kanté. Christophe Raymond, membre du staff technique de l'équipe pro du stade de Reims, a été le premier à coacher l'international français, alors qu'il arrivait de Suresnes comme amateur. Il témoigne sur RTL.



Cyclisme : deuxième victoire hier pour le Néerlandais Groenewegen. Aujourd'hui 9e étape dans l'enfer du Nord. 156 kilomètres entre Arras et Roubaix avec notamment 21 kilomètres de pavés. Départ à 12h50.



Tennis : à Wimbledon, Novak Djokovic a battu Rafael Nadal en demi-finale, hier, dans match extraordinaire de 5 heures et 15 minutes. Le Serbe s'est imposé 10 à 8 dans le 5ème set et affrontera le Sud-Africain Kevin Anderson en finale à 14h.