publié le 19/07/2018 à 08:15

300.000 personnes s’étaient donné rendez-vous sur les Champs-Élysées lundi 16 juillet, pour assister à la descente des Bleus champion du monde, sur la célèbre avenue. Mais à l’issue de l’événement, la déception avait été grande alors que le bus de l’équipe n’avait mis que 12 minutes pour effectuer les 1.3 kilomètres qui séparent la place de l’Étoile du Rond-point des Champs-Élysées. De nombreuses personnes s’étaient alors indignées d’un manque de considération pour les spectateurs.





Dans une interview accordée mercredi 18 juillet à TF1, le sélectionneur des Bleus s’est expliqué sur cet épisode et a tenu à mettre les joueurs hors de cause. "Lorsqu’on a fait ce court défilé sur les Champs-Élysées, ils n’avaient qu’une envie c’était de repasser une deuxième fois. Mais ça n’a pas pu être le cas. Je ne sais pas ce qui a été annoncé ou pas par rapport au Crillon. Ce n’était pas sur notre planning", explique Didier Deschamps.

"Je sais qu’il y a beaucoup de personnes qui ont attendu. Mais en terme d’organisation, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de la fédération, et nous on a suivi ce qui nous était proposé, poursuit-il. Et sincèrement je vous le répète, si on avait pu prolonger ce partage de joie et d’émotion avec le public français on l’aurait fait."

À écouter également dans ce journal

- Un collaborateur d'Emmanuel Macron est accusé de violences sur un manifestant. Alexandre Benalla, il était responsable de la sécurité du président pendant sa campagne. Le Monde a révélé au soir du mercredi 18 juillet que cet homme avait été suspendu pendant deux semaines puis muté, après avoir frappé un jeune homme lors des manifestations du 1er mai.



- En Thaïlande les Sangliers Sauvages, cette équipe de jeunes joueurs de football, ont enfin pu raconter leur histoire. Pendant deux semaines, ils sont restés coincés dans une grotte envahie par les eaux. Depuis leur sauvetage, la semaine dernière, ils étaient hospitalisés. Ils sont sortis mercredi, un peu plus tôt que prévu. Ils ont enfin expliqué comment ils s'étaient retrouvés coincés dans ce souterrain.



- En Dordogne, beaucoup d'élus locaux ont prévu d'interpeller le chef de l'État sur les 80km/heure sur les routes secondaires. Une mesure entrée en vigueur au 1er juillet mais qui passe particulièrement mal dans les campagnes.