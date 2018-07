publié le 12/07/2018 à 07:03

Selon un sondage Elabe pour BFM-TV, les 3/4 des Français voient les l'équipe de France de football championne du monde dimanche 15 juillet. C'était 28% seulement en début de compétition. Mais depuis, il y a eu l'Argentine, il y a eu la Belgique mardi et l'euphorie ne retombe pas.



En finale, les Bleus rencontreront la Croatie qui est venus à bout des Anglais mercredi 11 juillet au terme d'un match haletant qui a dû aller jusqu'aux prolongations. Pour cette finale, les Bleus partent donc avec un petit avantage physique : ils n'ont joué aucune prolongation depuis le début du tournoi. Les Croates, eux, en ont joué 3 sur leurs 3 derniers matchs.

En France, il y aura des écrans géants et des fan-zones dans plusieurs villes. Notamment sur le Champ de Mars à Paris avec un gros dispositif de sécurité en vue. Un million de personnes sont attendues sur les Champs-Elysées en cas de victoire, comme en 1998. C'était il y a 20 ans exactement.

À écouter également dans ce journal

Société : dimanche 14 juillet sur les Champs-Élysées aura lieu le traditionnel défilé. Cette année, pour la 3ème fois, l'administration pénitentiaire va défiler au côté des militaires et des policiers.



Justice : 6 mois après la mort de Naomi Musenga, on sait maintenant que la jeune femme a succombé à une intoxication au paracétamol. Naomi avait appelé le SAMU mais l'opératrice lui avait ri au nez. Le Procureur de Strasbourg a annoncé hier l'ouverture d'une information judiciaire pour non-assistance à personne en péril et homicide involontaire.



Fait-divers : ils ont agressé un couple de policiers en civil la semaine dernière en Seine et Marne. 2 frères d'une vingtaine d'années ont été condamnés hier à 3 ans et demi et 4 ans et demi de prison ferme. Un procès en comparution immédiate et leur avocate dénonce une justice expéditive.