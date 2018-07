publié le 07/07/2018 à 13:03

Il y avait des sourires sur les visages ce matin au camp de base de l'équipe de France de football, dans la banlieue de Moscou. Les Bleus se remettent de leurs émotions après leur qualification en demi-finale du Mondial. Ce sera contre la Belgique mardi soir. Peu à peu, ils prennent conscience du chemin parcouru pour arriver dans ce dernier carré de la compétition.



Pour certains joueurs, tout a été très vite, comme pour Lucas Hernandez qui a fait sa première apparition dans le groupe France seulement au mois de mars. "Il y a six mois, je n'imaginais même pas être en sélection et là on est en demi-finale."

Le match contre la Belgique va arriver très rapidement, ce qui oblige les Bleus à se remettre très vite au travail. Ils n'ont que quatre jours, contre quasiment une semaine entre les deux derniers matches. "Il n'y a pas de favori, il ne reste que de très bonnes équipes", a estimé Raphaël Varane.



Les deux derniers quarts de finale du Mondial se jouent aujourd'hui. À 16 heures pour Angleterre-Suède et à 20 heures pour Russie-Croatie.

À écouter également dans ce journal

Cyclisme - La 105e édition du Tour de France s'est élancée ce matin. Les 176 coureurs du peloton sont sur les routes de Vendée pour la première étape entre Noirmoutier et Fontenay-le-Comte.



Justice - Une deuxième arrestation a eu lieu en Seine-et-Marne après l'agression d'un couple de policiers mercredi. Le frère du premier suspect a été interpellé et placé en garde-à-vue.



Faits divers - 35 voitures ont été incendiée à Nantes au cours d'une quatrième nuit de violence. Le calme ne retombe pas après la mort d'un jeune homme tué par un CRS au cours d'un contrôle. Le policier ne parle plus de légitime défense, mais d'un tir accidentel.



Société - Attention sur la route. Bison Futé voit orange dans le sens des départs, et même rouge en région parisienne en ce week-end de départs en vacances.