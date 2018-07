publié le 06/07/2018 à 13:11

Les Bleus, qu'ils soient bleu marine ou bleu céleste ont rendez-vous avec leur destin à 16 heures, face à l'Uruguay en quart de finale de la Coupe du monde. Deux pays retiennent leur souffle. L'équipe de France devra forcer le verrou sud-américain car les Uruguayens affichent une défense de fer. Mais avant cela, les Bleus ont mangé.



Comme c'est de rigueur lors d'un jour de match l'après-midi, le petit-déjeuner est extrêmement copieux avec protéines et laitages. Le déjeuner est plus léger le midi : 1.200 calories maximum. Poulet, pâtes ou riz, un fruit et surtout de l'eau en quantité mesurée et à température calculée en fonction des conditions climatiques extérieures.

Tout est millimétré, comme le discours qu'a dû tenir ce matin Didier Deschamps à ses joueurs. S'il a procédé comme face à l'Argentine, les joueurs titulaires ont été mis au courant dès hier soir et alertés sur leur rôle précis face à la mécanique défensive ultra huilée des Argentins. Petit repos en chambre en ce moment, avant le départ.

À écouter également dans ce journal

Éducation - Reçu, collé, distingué ou repêché. C'est l'autre grand suspens du jour avec les résultats du bac pour 750.000 candidats. Ils tombent d'heure en heure en fonction des académies depuis ce matin.



Politique - "La mise en œuvre" du plan pauvreté n'a pas été décalée d'une seule journée" et interviendra bien "au 1er janvier 2019", a assuré Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.



Santé - La rougeole continue de tuer dans notre pays. Une jeune fille de 17 ans est décédée à Bordeaux des suites de complications neurologiques. C'est la troisième mort en France depuis le début de l'année.