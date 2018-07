publié le 16/07/2018 à 13:52

Il n'y a aucune autre actualité en ce lundi 16 juillet. L'équipe de France de football a remporté la Coupe du Monde dimanche, et depuis c'est une parenthèse enchantée pour les supporters des Bleus. Les rues ont été prises d'assaut par des Français en liesse. Ce lundi devrait également voir une marée humaine se déverser sur les Champs-Élysées.



Avant même 13h, des centaines de fans étaient déjà prêts à crier leur joie et fêter les héros. Une famille de Provins faisait ainsi le voyage. "Il a fallu poser la journée de travail. C'est la France, c'est la fierté, c'est le pays", explique une supportrice. Des t-shirts faits maison ont été fabriqués, et la transmission aux plus jeunes est déjà faite, avec la petit fille de 7 ans déjà fan de Griezmann et ses copains entrés depuis quelques heures à peine dans la légende du football mondial.

À écouter également dans ce journal

Coupe du Monde - Le groupe champion du monde a dû passer par des périodes de doute et de remise en cause pour atteindre les sommets.



Coupe du Monde - C'est une équipe jeune qui vient d'être couronnée, et Didier Deschamps croit encore dans la marge de progression des joueurs.

Coupe du Monde - Les joueurs ont pris l'avion pour rentrer à Paris et vivre une fin de journée marquée par un bain de foule et une visite à l'Élysée.