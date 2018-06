Le journal de 7h - Mondial : une des équipes de France les plus jeunes de l’histoire

publié le 16/06/2018 à 07:42

C'est donc à Kazan, à 700 kilomètres à l'Est de Moscou que l’équipe de France de Football vont faire leurs premiers pas dans cette Coupe du Monde 2018. Ils affrontent l’Australie pour un match qui devrait être le plus abordable de la phase de poules pour les Bleus.



L'horaire est complètement inhabituel, puisque c'est à midi que la France jouera contre la modeste équipe d'Australie. C'est une des équipes les plus jeunes de l'histoire des bleus qui sera sur le terrain. Il s’agit de la deuxième équipe la plus jeune après le Nigéria dans la compétition.

"Quand tu as la jeunesse, tu as la fougue, l'insouciance et tu es capable de renverser des montagnes. Mais, tu peux avoir des difficultés à garder la constance et la remise en question. C'est pour ça qu'il faut un bon mélange entre des joueurs d'expérience et des jeunes joueurs", a tempéré Bixente Lizarazu sur RTL.

International : alors que l'Aquarius est attendu à Valence en Espagne, avec à son bord près de 630 migrants secourus en mer, la France et l'Italie proposent de créer des centres dans les pays de départ des migrants pour mieux gérer les flux et la crise qui divise le continent.



Société : la grève va continuer en juillet à la SNCF, c'est ce que promet la CGT. Le syndicat s'est dit "extrêmement déçu" à la sortie d'une réunion avec le gouvernement et le patronat, concernant la convention qui remplacera le statut de cheminots à partir de 2020. La CFDT dira à la fin du mois si elle décide également de poursuivre le mouvement.



Fait divers : un immense coup de filet a eu lieu dans le milieu des collectionneurs et des trafiquants d'armes. Un Coup de filet réalisé dans la semaine par les gendarmes à Angers avec 250 personnes auditionnées dans 54 départements, 14 mises en examen et environ 750 armes saisies.