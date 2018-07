publié le 12/07/2018 à 14:05

Les Bleus connaissent désormais leur adversaire : la Croatie. Et les Français sont décidément passionnés par cette Coupe du Monde. 12,3 millions de spectateurs ont suivi sur TF1 hier soir l'élimination de l'Angleterre. Cela représente un peu plus de la moitié des téléspectateurs au total.



Les Bleus ont suivi le match dans leur camp de base à Istra et ce matin, Samuel Umtiti et Paul Pogba sont venus en conférence de presse évoquer leur futur adversaire. Et ils sont motivés par le soutien du public et déterminés à faire oublier la finale perdue de l'Euro 2016 face au Portugal.

Pour les Croates, quoi qu'il arrive, cette finale est un rendez-vous historique. Ce petit pays de quatre millions d'habitants, n'avait pas fait mieux qu'une demi-finale en 1998. Il avait alors perdu face aux Bleus.

À écouter également dans ce journal

Politique : les présidents des trois principales associations d'élus font la politique de la chaise vide et sèchent la conférence des territoires emmenée par Edouard Philippe. Ils se sentent ignorés par l'exécutif qui leur impose des réformes.



Justice : 6 mois après la mort de Naomi Musenga, on sait maintenant que la jeune femme a succombé à une intoxication au paracétamol. Naomi avait appelé le SAMU mais l'opératrice lui avait ri au nez. Alors que le procureur de Strasbourg a annoncé hier l'ouverture d'une information judiciaire, les parents de la jeune fille étaient reçus au ministère de la Santé.



Insolite : une habitante du Haut Rhin a remporté un peu plus 36 millions à l'Euromillions. Jackpot pour la jeune femme qui promet de ne rien changer à sa vie. Mais elle souhaite tout de même garder l'anonymat, elle a validé sa grille dans un tabac presse de Porte du Ried.