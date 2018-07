publié le 25/07/2016 à 10:23

Chris Froom a remporté son troisième Tour de France dimanche 24 juillet, après avoir outrageusement dominé la course. "Merci encore pour votre gentillesse pendant cette difficile période en France. Vous avez la plus belle course du monde et c’est un très honneur de porter le maillot jaune. Vive le Tour et vive la France", a déclaré le vainqueur du Tour avec émotion et en français.



Triple vainqueur du Tour, le Britannique a désormais dans le viseur le record de Miguel Indurain, quintuple vainqueur du Tour de France entre 1991 et 1995, les sept titres de Lance Armstrong ayant été retirés. Au classement final, Froome devance le Français Romain Bardet et le Colombien Nairo Quintana sur le podium de cette 103e édition. Pour le gain de l'étape, Greipel a surclassé le Slovaque Peter Sagan (Tinkoff) et le Norvégien Alexander Kristoff (Katusha). Le Polonais Rafal Majka (Tinkoff) a remporté le maillot à Pois du meilleur grimpeur; le slovaque Peter Sagan a remporté le maillot vert pour le classement par points et le Britannique Adam Yates (Orica) le maillot blanc du meilleur jeune courreur.

À écouter également dans ce journal

- Le CIO n'exclut pas complètement la Russie de la compétition, mais les athlètes qui pourront participer aux Jeux de Rio devront respecter des conditions très strictes de contrôle mis en place par les différentes fédérations internationales.

- Le judoka Teddy Riner a été élu porte-drapeau de la délégation française pour les Jeux olympiques de Rio, qui débuteront le 5 août prochain.





- Portée par une attaque ultra-dominatrice, l'équipe de France a surclassé l'équipe d'Italie (4-0) en finale de l'Euro des moins de 19 ans dimanche à Hoffenheim, en Allemagne.



- Gael Monfils a remporté le tournoi de Washington face au croate Ivo Karlovic. Ce tournoi ATP 500 constitue le cinquième titre du tennisman français.