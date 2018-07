Le journal de 18h : Zidane quitte Madrid, son ombre plane sur les Bleus

publié le 31/05/2018 à 18:52

Zinédine Zidane n'est donc plus l’entraîneur du Real Madrid. Cinq jours après sa troisième victoire en Ligue des Champions, au bout de 2 ans et demi de règne, coach Zizou tire sa révérence à la surprise générale. Il assure ne pas chercher d'autres équipes. Mais beaucoup lui imaginent déjà un avenir en bleu.



"Cette équipe doit continuer à gagner. Elle a besoin d'un changement. Après 3 ans, il y a besoin d'un autre discours, d'une autre méthode de travail. C'est pour ça que j'ai pris cette décision", a expliqué le champion du monde 1998. "À un moment donné il faut savoir s'arrêter. Je pense sincèrement qu'avec moi cela aurait été compliqué de continuer à gagner", a confié Zidane, qui se trouvait aux côtés du président du club Florentino Pérez lorsqu'il a annoncé sa décision.

De son côté, le président du club de la meilleure équipe européenne s'est montré déçu mais résigné. "C'est une décision inattendue. J'ai été triste quand il me l'a appris hier", a expliqué Florentino Pérez. "Les supporteurs vont être tristes, tous ceux qui travaillaient avec lui vont l'être aussi".

Ce coup de Zizou met en tout cas les Bleus et surtout Didier Deschamps sous pression au moins médiatique à 14 jours du coup d'envoi de la coupe du monde en Russie.

À écouter également dans ce journal :

Politique. Marine Le Pen tend la main à Nicolas Dupont-Aignan pour les Européennes.



Patrimoine. Emmanuel Macron au chevet des monuments en péril avec la présentation ce jeudi 31 mai, du Loto du patrimoine.



Faits divers. Trois jours après la découverte du corps du jeune Tom, le principal suspect a cessé de nier. Il a été mis en examen et écroué.



Tennis. Lucas Pouille et Richard Gasquet qualifiés pour le troisième tour à Roland Garros. Il évoque des sortes de flashs et reconnaît en partie les faits.