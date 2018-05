publié le 30/05/2018 à 10:43

Alléchant programme pour cette quatrième journée des Internationaux de France 2018n mercredi 30 mai. Le 2e tour débute pour cinq Français, Lucas Pouille, Gilles Simon, Gaël Monfils, Benoît Paire et Corentin Moutet, et deux Françaises, Alizé Cornet et Pauline Parmentier, opposées en dernier match sur le court Suzanne-Lenglen.



Pouille part largement favori face au Britannique Cameron Norrie, inconnu du grand public. Entre Monfils et le Slovaque Martin Klizan, la lutte s'annonce acharnée. Simon et Paire peuvent a priori créer l'exploit contre l'Américain Sam Querrey et le Japonais Kei Nishikori. Cela s'annonce encore plus compliqué pour le jeune Moutet face au Belge David Goffin.

Mais auparavant, Jérémy Chardy, Julien Benneteau et Pierre-Hugues Herbert doivent terminer leur 1er tour, interrompu la veille en raison de l'approche de la nuit et des orages. Le premier mène brillamment deux sets à rien 7-6, 7-6 face au Tchèque Tomas Berdych. Le deuxième doit renverser la vapeur contre l'Argentin Leonardo Mayer (6-2, 4-3). Herbert et le Canadien Peter Polanskysont à égalité un set partout (3-6, 6-4, 0-0).

Du côté des têtes d'affiche, sont en lice au 2e tour le Serbe Novak Djokovic, l'Allemand Alexander Zverev, le Bulgare Grigor Dimitrov, l'Autrichien Dominic Thiem ou encore la Roumaine Simona Halep.



Le programme de mercredi 30 mai :

Début des matches à 11h.



Court central Philippe-Chatrier :

Simona Halep (ROM/N.1) - Alison Riske (USA)

Fin de Jérémy Chardy (FRA) - Tomas Berdych (CZE/N.17) 7-6, 7-6, 1-1

Kei Nishikori (JPN/N.19) - Benoît Paire (FRA)

Georgina Garcia Perez (ESP) - Caroline Wozniacki (DEN/N.2)

Lucas Pouille (FRA/N.15) - Cameron Norrie (GBR)



Court Suzanne-Lenglen :

Viktoria Kuzmova (SVK) - Elina Svitolina (UKR/N.4)

Jaume Munar (ESP/Q) - Novak Djokovic (SRB/N.20)

David Goffin (BEL/N.8) - Corentin Moutet (FRA/WC)

Alizé Cornet (FRA/N.32) - Pauline Parmentier (FRA/WC)



Court N.1 :

Petra Kvitova (CZE/N.8) - Lara Arruabarrena (ESP)

Fin de Leonardo Mayer (ARG) - Julien Benneteau (FRA) 6-2, 4-3

Dusan Lajovic (SRB) - Alexander Zverev (GER/N.2)

Martin Klizan (SVK/Q) - Gaël Monfils (FRA/N.32)

Daria Kasatkina (RUS/N.14) - Kirsten Flipkens (BEL)



Court N.3 :

Ekaterina Makarova (RUS) - Barbora Strycova (CZE/N.26)

Roberto Bautista Agut (ESP/N.13) - Santiago Giraldo (COL)

Un double dames

Karen Khachanov (RUS) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP)



Court N.7 :

Federico Delbonis (ARG) - Pablo Carreno Busta (ESP/N.10)

Madison Keys (USA/N.13) - Caroline Dolehide (USA)

Gilles Simon (FRA) - San Querrey (USA/N.12)

Magdalena Frech (POL) - Sloane Stephens (USA/N.10)



Court N.9 :

Marco Trungelliti (ARG/LL) - Marco Cecchinato (ITA)



Court N.18 :

Zarina Diyas (KAZ) - Naomi Osaka (JPN/N.21)

Fin de Peter Polansky (CAN) - Pierre-Hugues Herbert (FRA) 3-6, 6-4, 0-0

Jared Donaldson (USA) - Grigor Dimitrov (BUL/N.4)

Dominic Thiem (AUT/N.7) - Stefanos Tsitsipas (GRE)

Maria Sakkari (GRE) - Carla Suarez Navarro (ESP/N.23)