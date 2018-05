publié le 31/05/2018 à 14:25

Le suspect entendu pour le meurtre du petit Tom, retrouvé mort presque nu, le corps recouvert d'une matière inflammable et présentant des traces de viol, va être présenté à un juge d'instruction ce jeudi 31 mai, en vue d'une possible mise en examen. L'homme de 27 ans semble ne plus nier complètement les faits. Après avoir gardé le silence durant de longues heures et nié toute implication, le jeune homme de 27 ans a changé de comportement à la fin de sa garde à vue.



Il évoque ainsi désormais des flashs, des bribes de souvenirs, dans lesquels il reconnaît son rôle dans le meurtre du petit garçon. Mais on ne peut pas à ce stade parler d’aveux, le magistrat devra donc vérifier, recouper ses déclarations, le jeune homme présentant un profil psychologique fragile. Inconnu du fichier des délinquants sexuels, il était connu pour des faits mineurs.

À écouter aussi dans ce journal

Décès de Pierre Bellemare - Les obsèques de Pierre Bellemare ont eu lieu ce jeudi 31 mai en l'église Saint-Roch, à Paris, en présence de nombreuses personnalités.

Universités - L'université Rennes II vient de chiffrer les dégâts dans ses bâtiments, après presque deux mois d'occupation, il y en a pour environ 500.000 euros.



Retraites - Le gouvernement lance une plateforme afin que chacun donne son avis sur la réforme du régime des retraites, qui sera présenté en 2019.



Météo - Des centaines d'interventions des pompiers dans le Sud-Ouest à la suite de violents orages mercredi 30 mai.