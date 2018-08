publié le 12/08/2018 à 17:54

Ronaldo n'est pas en très grande forme. Sept ans après la fin de sa carrière, le Brésilien, âgé de 41 ans, a été admis vendredi dans un hôpital d’Ibiza pour soigner une pneumonie, a rapporté dimanche un journal local.



L’ancien joueur du FC Barcelone et du Real Madrid se trouve toujours en soins intensifs, mais son état évolue favorablement. "Il Fenomeno" s’est néanmoins montré rassurant sur Twitter. "Mes amis, j'ai eu une forte grippe à Ibiza et j'ai dû être hospitalisé vendredi mais tout est en ordre. Demain je rentre à la maison. Merci à tous pour votre amour et vos messages !"

L'ancien attaquant avait révélé, au moment de la fin de sa carrière en 2011, souffrir de la thyroïde. L’ancien attaquant, deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, avait vu sa carrière freinée par de nombreux problèmes de santé. Le Brésilien était présent au stade Loujniki de Moscou pour participer à la cérémonie d'ouverture du Mondial, en juin dernier.

Amigos, tuve un cuadro de fuerte gripe en Ibiza y tuve que ser internado el viernes pero ya está todo en orden. Mañana recibo el alta y vuelvo a casa. ¡Gracias a todos/as por vuestro cariño y vuestros mensajes! — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) 12 août 2018