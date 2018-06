Annika Strandhäll, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, a porté le maillot de Jimmy Durmaz à l'Assemblée, en signe de soutien contre les insultes racistes qu'il a reçu pendant la Coupe du Monde 2018.

publié le 28/06/2018 à 12:51

C'est un geste touchant pour lutter contre le racisme. Annika Strandhäll, la ministre suédoise des Affaires sociales et de la Santé, est arrivée à l'Assemblée ce mercredi 27 juin, vêtue du maillot jaune du footballeur Jimmy Durmaz.



L'international suédois, qui joue le reste du temps au Toulouse FC, s'est qualifié, ce mercredi, avec son équipe nationale pour les 8e de finale de la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment en Russie.

Après sa faute à la fin du match contre l'Allemagne, samedi 23 juin, le joueur de 29 ans, né en Suède de parents assyriens ayant émigré depuis la Turquie, a été victime de cyberharcèlement raciste. Plusieurs milliers de messages de haine ont été publiés sur son profil Instagram.

Le milieu de terrain a lui aussi réagi, dénonçant des "messages inacceptables". "Quand tu me menaces, quand tu me traites de 'blatte' (un terme péjoratif suédois comparable à 'métèque'), de 'démon arabe', de 'terroriste', 'taliban', alors tu as dépassé la limite", a-t-il déclaré en lisant un communiqué devant la presse, dimanche, entouré de ses coéquipiers.

Je peux être critiqué pour ma prestation (...) mais il y a une limite et cette limite a été franchie. Jimmy Durmaz, victime d'insultes racistes





Rapidement, une vague de soutien pour dénoncer ces insultes et ces messages de haine a pris la défense du joueur suédois. La mobilisation s'est propagée jusqu'à l'Assemblée nationale suédoise où la ministre des Affaires sociales et de la Santé est arrivée mercredi 27 juin, en portant le maillot du footballeur.

Annika Srandhäll a publié un cliché d'elle, maillot jaune sur les épaules. "Tenue du jour #NoussommeslaSuède", a-t-elle écrit dans son tweet.