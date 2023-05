INVITÉ RTL - "L'homophobie est en roue libre dans le foot français", selon le collectif Rouge Direct

"Je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs qui jouent en France, en Ligue 1 et en Ligue 2 qui puissent se retrouver derrière ce message qui est un simple message de non-discrimination", réagissait Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, face au refus de plusieurs joueurs d'arborer un maillot floqué arc-en-ciel ce week-end, une opération lancée par la Ligue pour lutter contre l'homophobie dans le football.

"Pour nous, ce n'était pas vraiment une surprise parce que cette opération arc-en-ciel, on sait très bien qu'elle est inefficace. On recense les faits d'homophobie dans les stades et on n'en a jamais eu autant. L'homophobie est en roue libre dans le foot français", fustige ce lundi 15 mai Julien Pontes, porte-parole de Rouge Direct, collectif qui dénonce les actes et propos à caractère homophobe dans le foot et dans le sport en général.

Selon lui, cette opération arc-en-ciel est "médiocre. Mais elle a au moins un mérite, c'est de mettre en évidence l'inaction de la LFP, sa propre inaction dans la prévention de l'homophobie dans le football, auprès des joueurs professionnels, auprès des entraîneurs".

Certains joueurs n'ont pas souhaité porter ce maillot pour des raisons religieuses. "En France, il y a la liberté de croyance, la liberté de pensée, y compris pour les musulmans. Donc il n'y a pas de souci avec ça. On va être obligé de travailler ensemble, de vivre ensemble et c'est très bien. Ils ont bien le droit d'être musulmans, catholiques, chrétiens, juifs... Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas aborder les questions. C'est de faire comme la LFP le fait : des maillots arc-en-ciel et c'est tout, on ne dit rien, on ne sanctionne pas l'homophobie toute l'année, donc il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des refus de porter le maillot arc-en-ciel", conclut-il.

