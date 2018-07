France-Irlande : les équipes probables avec Mandanda et Fekir

publié le 28/05/2018 à 15:27

La liste, le rassemblement et maintenant le premier match amical : les Bleus entrent de plain-pied dans leur préparation à la Coupe du Monde (14 juin-15 juillet) contre l'Irlande, avec des doutes à lever et des options à prendre. Il y aura ensuite la réception de l'Italie à NIce vendredi 1er juin puis celle des États-Unis à Lyon le samedi 9 juin.



Pour les deux premiers matches, "je concernerai un maximum de joueurs", a annoncé Didier Deschamps en conférence de presse. Le troisième fera sans doute davantage office de répétition générale pour l'entrée en lice au Mondial, le 16 juin contre l'Australie (avant le Pérou et le Danemark les 21 et 26 juin).

Le sélectionneur n'a pas non plus caché la titularisation de Benjamin Mendy pour "avoir des réponses", même s'il "ne fera pas 90 minutes". L'arrière gauche (4 sélections), opéré d'un genou en septembre, n'a disputé qu'une grosse heure avec Manchester City répartie en trois matches depuis son retour sur les terrains le 22 avril.

Nzonzi en sentinelle, Giroud en pointe

Steve Mandanda gardera les cages contre l'Irlande et Hugo Lloris "prendra le relais après", a ajouté "DD", avant d'élargir dans l'après-midi sa liste de titulaires annoncés à Blaise Matuidi, qui portera sans doute le brassard. Il devrait être épaulé dans l'entrejeu de Steven Nzonzi et Corentin Tolisso.



Derrière, Djibril Sidibé va probablement débuter à droite, Adil Rami et Samuel Umtiti en charnière (Raphaël Varane vient de disputer la finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid). Dans une organisation en 4-3-3, Nabil Fekir, Olivier Giroud et Kylian Mbappé devraient former le trident offensif.

France-Irlande : les équipes probables

France : Mandanda - Sidibé, Rami, Umtiti, Mendy - Tolisso, Nzonzi, Matuidi - Fekir, Giroud, Mbappé



Irlande : Doyle - Coleman, Long, Duffy, Doherty - Walters, Meyler, Rice, Browne, McLean - Long