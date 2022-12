France - Angleterre : une victoire "comme contre la Belgique en 2018" pour Giroud

Les Bleus ont laissé exploser leur joie après une victoire durement acquise contre l'Angleterre. Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud ont inscrit les deux buts qui ont sécurisé le billet des Bleus pour les demi-finales contre le Maroc mercredi 14 décembre.

Olivier Giroud réagit en sortant du terrain, au micro de TF1 : "C'est extraordinaire. On a super bien bossé défensivement quand on menait au score. Cela m'a rappelé la Belgique en 2018." Pour le défenseur Jules Koundé, c'est la cohésion qui a fait gagner la France : "L'état d'esprit a fait la différence, ce groupe est soudé sur le terrain et en dehors. Il faut ce supplément d'âme dans ce genre de match."

Un match qui n'a néanmoins pas été de tout repos pour Olivier Giroud, auteur du deuxième but décisif : "Malheureusement, on prend ce penalty. Mais on a su être dangereux sur quelques occasions en fin de match. Il faut toujours y croire et Griezmann me met un super ballon. Je suis trop fier. Ce soir on a sorti un très gros match."

Un "gros match". C'est le mot qui sort également de la bouche de Didier Deschamps après la victoire des Bleus : "On a vraiment rencontré une très belle équipe d'Angleterre, par ce qu'elle est capable de faire athlétiquement et techniquement. On a répondu. C'est magnifique de pouvoir accéder encore au dernier carré." Si ce soir est dédié à la fête, l'entraîneur ne prévoit pas de relâchement : "Le Maroc mérite tout notre respect et la reconnaissance. On va les prendre avec beaucoup de sérieux."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info