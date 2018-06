Le baby-foot connecté pour organiser sa propre coupe du monde de football

publié le 17/06/2018 à 08:52

La start-up Tecbak propose d'organiser sa propre coupe du monde de football dans son entreprise. Elle a en effet mis au point un baby-foot connecté en collaboration avec Bonzini, l'entreprise française qui fait référence dans le monde des simulations de foot.



L'idée est de faire en sorte que votre partie de baby-foot ressemble encore plus à un vrai match, avec des statistiques, des replays et un panneau d'affichage.

L'ebaby-foot ressemble globalement à un baby-foot classique avec cependant quelques touches de modernisme. Avant de commencer une partie, les joueurs - 2 ou 4- doivent connecter leur smartphone au baby. Ca leur permettra d'établir leur classement, puisqu'ils auront ainsi toutes les statistiques de toutes leurs parties : nombre de buts marqués, vitesse de leurs tirs grâce à des capteurs infra rouge installés tout autour du terrain.

Le baby-foot connecté est aussi équipé d'une caméra installée au dessus du terrain. babyfoot. Reliée à un écran, elle permet de suivre la partie et notamment d'avoir le replay des buts marqués ou des meilleures actions de jeu. Sur l'écran s'affichent également le score et le chronomètre, comme sur un vrai terrain de foot. Enfin,dès qu'un but est marqué, des leds de couleurs s'allument de chaque côté du terrain.



A l'avenir, il y aura aussi la possibilité de savoir quel est le meilleur tireur sur le terrain. On parle là des petits personnages fixés sur les barres, pas des joueurs réels. Les statistiques sur chacun des petits bonshommes seront également disponibles pour établir un classement.

> Foosball Society @ CES 2018

Aujourd'hui, les ebaby-foot sont installés plutôt dans les entreprises, surtout dans les start-up afin de créer une chaude émulation entre les employés. Tous les résultats se partagent en ligne. Il y a même le réseau social Foosball Society, Fooslball étant le nom du baby foot dans les pays anglo-saxons.



A l'occasion de la coupe du monde 2018, l'entreprise a installé un ebaby-foot dans le Coca-Cola concept store de la Gare de Lyon à Paris pour le faire découvrir au grand public.