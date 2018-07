publié le 03/07/2018 à 15:48

L'activité de ces étudiants n'est pas banale en période de Coupe du Monde. Ces cinq doctorants ont décidé d'utiliser leur savoir-faire pour établir des pronostics sur les différents matchs de la compétition. "On s'est dit pourquoi ne pas mobiliser les compétences acquises pendant nos études, nos recherches pour développer un modèle statistique numérique", explique Jimmy Merlet, l'un des doctorants à France Bleu Armorique. Ils sont tous issus du centre de recherche en économie et management, de la faculté de sciences économiques de Rennes 1.



"Nous avons récupéré les résultats de 11.500 matches de compétitions internationales depuis 1993. À partir de ces données là, nous avons simulé 50.000 Mondial 2018", précise Romain Gaté à nos confrères.

D'après leurs données et un logiciel, la France était donnée gagnante face à l'Argentine le 30 juin. "La probabilité de la France de gagner était de 64% mais on était quand même stressé devant le match. On était bien content à la fin" détaille Jimmy Berlet. Face à l'Uruguay, en quarts de finale, la probabilité de victoire de la France monte à 75%.

Le groupe a dédié son travail à Paul le poulpe, cet animal célèbre pour l'exactitude de ses prédictions lors du Mondial 2010.