Football : les Lyonnaises joueront les demi-finales de Ligue des Champions

La joie des Lyonnaises après le troisième but contre la Juventus de Turin.

Le parcours continue en Ligue des Champions pour la section féminine de l'Olympique lyonnais. Les septuples championnes d'Europe ont battu la Juventus sur le score de 3-1 et affronteront le PSG dans une demi-finale 100 % française.

Battu 2-1 à Turin, l'OL féminin, septuple champion d'Europe, a ouvert le score par sa vedette norvégienne Ada Hegerberg (33e) et tout de suite doublé la mise par Melvine Malard (35e). L'Américaine Catarina Macario a semblé mettre les Lyonnaises à l'abri (73e) mais Andrea Staskova a brièvement relancé le suspense en marquant pour la Juve (84e). Trop tard.

Le PSG et l'OL se sont notamment déjà affrontés en finale à Cardiff en 2017 pour une victoire aux tirs au but des Lyonnaises, lesquelles ont également éliminé les Parisiennes en demie en 2020 avant d'être sorties, à leur tour, par les Franciliennes, dès les quarts de finale en 2021. Les deux matches se disputeront les 23 ou 24 avril pour le match aller à Lyon et le 30 avril ou le 1er mai pour le retour. L'autre demi-finale opposera le FC Barcelone, tenant du titre, à Wolfsburg.