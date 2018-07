publié le 26/06/2018 à 20:35

Il vient de vivre sa 333ème sélection en équipe de France, celle de mardi après-midi contre le Danemark. À bientôt 75 ans, Philippe Tournon, l'attaché de presse des Bleus prendra sa retraite après la Coupe du Monde 2018.



Qui est-il ? C'est l'homme que vous voyez ou entendez pendant les conférences de presse des joueurs avant et après chaque match et qui distribue la parole de façon militaire, ou si on veut trouver une autre manière de qualifier son style : comme un vieil instit.

Avec sa voix de stentor, c'est le chef. Philippe Tournon connaît tous les journalistes par leur nom, il choisit les joueurs qui vont répondre, il les briefe avant qu'ils ne montent sur l'estrade, il organise aussi les entretiens individuels... C'est ainsi lui qui a eu l'idée de faire venir Aimé Jacquet avant la Coupe du Monde 98, pour faire découvrir l'homme qui au départ n'avait pas bonne réputation.

Ancien journaliste

Ce natif de Montauban était à L'Équipe section foot depuis 1966 quand en 1983, à l'âge de 40 ans, il reçoit une proposition énorme : devenir le premier chef du service de presse de l'Équipe de France de football, à la demande de Michel Hidalgo et du président de la fédération de l'époque, Fernand Sastre.



"Depuis, j'assiste aux entraînements où je vois les Platini, Zidane, Mbappé, c'est mon adrénaline", confie t-il à nos confrères du quotidien Le Monde. Depuis qu'il est là, terminé le temps où un journaliste pouvait monter dans la chambre d'un joueur pour obtenir une interview, maintenant, Philippe Tournon fait barrage... Garde-chiourme, paternaliste : tout le monde le respecte.

Break de carrière

Domenech le met sur la touche en 2004, Philippe Tournon prend alors sa retraite... "C'est tant mieux, je n'ai pas eu à gérer l'affaire du bus de Knysna, quand les joueurs ont refusé de descendre", reconnaît il. "Enfin, moi je n'aurais pas fait lire le communiqué des joueurs à Domenech, je l'aurais lu moi-même, maintenant, ça n'aurait pas changé grand chose.



C'est Laurent Blanc qui le rappelle, il a alors 67 ans, et revient en grande forme, toujours prêt depuis à pousser la chansonnette et partager de bons repas.