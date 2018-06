publié le 22/06/2018 à 07:32

Il a inscrit le but de la victoire face au Pérou le jeudi 21 juin. Kylian Mbappé est devenu le plus jeune buteur français en Coupe du Monde à 19 ans et 6 mois, d'après le statisticien Opta.



L'attaquant du PSG a marqué à la 34e minute, après une frappe d'Olivier Giroud déviée par un pied péruvien. Il s'agit de son 5e but en 17 sélections.

Kylian Mbappé est né le 20 décembre 1998 à Paris. Il a été sélectionné en équipe de France pour la première fois à tout juste 18 ans, le 25 mars 2017, pour un match face au Luxembourg.

Les Bleus sont qualifiés pour les 8es de finale. En effet, ils ont remporté leur premier match contre l'Australie (2-1) et également le second contre le Pérou (1-0). Dernier match des poules pour l'équipe de France, dans le groupe C, le mardi 26 juin, face au Danemark à Moscou.