PSG-Guingamp : les Parisiens limitent la casse grâce à Cavani

publié le 29/04/2018 à 20:15

Guingamp a crânement joué sa chance et n'a pas eu peur de l'ogre parisien. Dominé par des Bretons entreprenants en première période et mené 2-0 jusqu'à la 75ème minute de jeu, le Paris Saint-Germain a pu revenir dans le match notamment grâce à un doublé de l’infatigable Edinson Cavani. C'est le premier match sans victoire à domicile pour le PSG.





Si les Guingampais seront déçus par le score, ils ont su arracher un match nul valorisant, puisque qu'il s'agit du premier match nul de la saison à domicile pour le PSG. Le match avait démarré avec un rythme imposé par le club entraîné par l'ancien parisien Antoine Kombouaré. Après plusieurs actions franches, dont un poteau après un tir du vétéran Étienne Didot, c'est Ludovic Blas qui a ouvert la marque logiquement avec une frappe somptueuse sur un corner mal repoussé juste avant la mi-temps.

En seconde mi-temps, le PSG s'est réveillé malgré un second but breton de Jimmy Briand à la 68ème. Après plusieurs occasions franches des Parisiens, Edinson Cavani a sonné la charge en marquant un penalty obtenu par Lo Celso (75ème). Et en doublant la marque sur tête plongeante à la 82ème minute de jeu. L’Uruguayen dépasse Zlatan Ibrahimovic au nombre de buts marqués en Ligue 1 Conforama avec le PSG.