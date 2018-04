publié le 27/04/2018 à 13:37

Unai Emery à Paris, c'est bel et bien fini. Secret de polichinelle depuis de nombreuses semaines, depuis le lendemain de l'élimination du PSG en 8es de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, la fin de l'aventure du technicien espagnol dans la capitale française est désormais officielle. L'intéressé a pris les devants vendredi 27 avril en conférence de presse.





"J'ai communiqué aux joueurs que nous avons eu une réunion avec le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Antero Henrique et nous avons décidé de ne pas continuer ensemble", a déclaré le coach espagnol de 46 ans en conférence de presse, à l'avant-veille de la réception de Guingamp en championnat.

Cette annonce va peut-être accélérer l'officialisation de la nomination de l'Allemand Thomas Tuchel (44 ans) à sa place. Emery est en fin de contrat en juin. Avoir reconquis le titre de champion de France et soulevé une nouvelle Coupe de la Ligue, à chaque fois aux dépens de Monaco, n'y change rien : les dirigeants qataris ont décidé de se séparer du basque, deux ans après son intronisation à la place de Laurent Blanc.

Retour en Espagne ?

Recruté pour faire franchir un pallier au PSG en Ligue des champions après quatre quarts de finale consécutifs, le triple vainqueur de l'Europa League s'est cassé les dents en 8es à deux reprises, contre le Barça puis le Real, donc. Inadmissible selon ses dirigeants. Emery pourrait désormais retourner en Espagne.