Nice-Montpellier : le GYM sauvé par un revenant

publié le 24/02/2017 à 20:41

Et si c'était lui l'attaquant de cette fin de saison niçoise ? Mickaël Le Bihan a permis à son équipe d'éviter une première défaite à domicile en 2016-2017. Dix-sept mois après sa dernière apparition dans l'élite française ses deux buts font autant de bien au joueur qu'à son équipe. Les trois points permettent à Nice (2e) de revenir provisoirement à égalité de points avec Monaco (1er, 59 points). Le MHSC passe 12e avec 33 unités. L'opération niçoise pourrait être d'autant plus belle que l'ASM et le PSG se déplacent tous deux respectivement à Guingamp (samedi 25 février 17h) et Marseille (dimanche 26 à 21h).



Anastasios Donis était titulaire à la place de Mario Balotelli (suspendu) et Alassane Pléa (blessé) à la pointe de l'attaque des Sudistes. Le joueur prêté par la Juventus Turin n'a pas démérité mais c'est son remplaçant qui est donc le buteur de Lucien Favre ce vendredi soir. Avant l'entrée en jeu de Le Bihan, Montpellier a réalisé une première période de très haut niveau.



Il a marqué 3 buts en 5 matches avec Nice

Précis dans ses passes, intelligent dans son pressing et emmené par des Ryad Boudebouz et Paul Lasne très en forme, ils ont véritablement étouffé les Niçois et sont rentrés au vestiaire avec un avantage au score aussi gag que logique. Dès la 9e minute de jeu, Arnaud Souquet souhaite dégager un ballon de sa surface mais tire dans le dos de Wylan Cyprien. Le cuir arrive directement dans les pieds de Steve Mounié qui n'en demandait peut-être pas tant. Seul face à Cardinale, il n'a laissé aucune chance au gardien adverse.

Les 45 dernières minutes ont tourné à l'avantage des Niçois avec deux frappes limpides et victorieuses du joueur passé par le CS Sedan et Le Havre AC. Il marque là ses 2e et 3e but pour l'OGC Nice. Il n'a joué que cinq rencontre avec les Rouge et Noir mais pourrait terminer la saison dans un rôle de titulaire si cette performance se confirme dans les semaines à venir.

Montpellier sur le bon chemin

Le MHSC connaît sa deuxième défaite en cinq matches depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset et elle semble un peu cruelle pour lui. Il a tiré 11 fois (mais seulement un cadré) au but et sa possession de balle est honorable chez le deuxième de Ligue 1 (45%). Il a obtenu plus de corners (3 contre 1) et gagné plus de duels (53 contre 48) mais repart de la Côte d'Azur avec zéro point. Rien d'inquiétant avant deux rencontres à domicile face à Guingamp (4 mars) et Nantes (11 mars).



Plus tôt dans la journée Nantes a battu Dijon sur le score de 3 buts à 1. Les buteurs canaris sont Yacine Bammou (3e minute), Emiliano Sala (58e) sur un penalty concédé par Florent Balmont et Felipe Pardo d'un lob (très) excentré et (très) joli. Loïs Dony s'est fait expulser pour des mots déplacés envers l'arbitre. Léo Dubois a marqué contre son camp peu après la demi-heure de jeu. Ce match était joué à 18h car les forces de police sont réquisitionnées par une manifestation d'opposition à la venue de Marine Le Pen (samedi 25) et à son meeting (dimanche 26 février).

La fiche technique de Nice-Montpellier

Ligue 1 de football (27e journée)

À Nice (Stade de Nice) : Nice bat Montpellier 2 à 1 (0-1)



Spectateurs : 21.000 environ

Arbitre : F. Schneider

Buts :

Nice : Le Bihan (68e, 85e)

Montpellier : Mounié (9e)

Avertissements :

Nice : Belhanda (49e), Dalbert Henrique (71e)



Les équipes :

Nice : Cardinale - Souquet, Baysse (cap), Dante, Dalbert Henrique - Cyprien, Obbadi (Koziello 87e), Seri - Eysseric (Sararfi 88e), Donis (Le Bihan 60e), Belhanda

Entraîneur : Lucien Favre

Montpellier : Pionnier - Mukiele, Hilton (cap), Congré, Roussillon (Deplagne 78e) - Sessègnon, Skhiri, Boudebouz, Sylla (Dolly 88e), Lasne - Mounié (Mbenza 70e)

Entraîneur : Jean-Louis Gasset

Le film du match :

90e - Le match est terminé à Nice. Victoire finale 2-1 des Aiglons.



82e - Incroyable Mickaël Le Bihan qui réalise le doublé sur une belle passe d'Arnaud Souquet !



68e - Mickaël Le Bihan égalise ! Entré quelques minutes plus tôt, l'attaquant niçois remet les deux équipes à égalité d'une frappe limpide en dehors de la surface.



46e - Début de la seconde période.



45e - C'est la pause à l'Allianz Riviera. Montpellier mène logiquement à Nice.



13e - Ouverture du score de Steve Mounié pour Montpellier ! Arnaud Souquet dégage un ballon chaud directement dans le dos de Wylan Cyprien. Le cuir retombe parfaitement dans les pieds de l'attaquant héraultais qui marque assez facilement.



1e - Le coup d'envoi est donné par les visiteurs.



20h45 - La composition de Jean-Louis Gasset (4-2-3-1) : Pionnier - Mukiele, Hilton (cap.), Congré, Roussillon - Skhiri, Sylla - Lasne, Boudebouz, Sességnon - Mounié.



20h40 - Le onze niçois pour affronter Montpellier (4-3-3) : Cardiinale - Souquet, Baysse (cap.), Dante, Dalbert - Obbadi, Cyprien, Séri - Eysseric, Belhanda, Donis.



20h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenu pour suivre cette rencontre entre Nice et Montpellier.

L1-27e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 24 février :

Nantes - Dijon : 3-1

Nice - Montpellier : 2-1



Samedi 25 février



17h00 : Guingamp-Monaco

20h00 : Lille - Bordeaux

Nancy - Toulouse

Rennes - Lorient

Angers - Bastia



Dimanche 26 février :

15h00 : Saint-Étienne - Caen

17h00 : Lyon - Metz

21h00 : Marseille - Paris