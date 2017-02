Bastia et son gardien Jean-Louis Leca ont encaissé 5 buts au stade Louis-II

publié le 17/02/2017 à 20:15

Avant de penser à son huitième de finale aller de Ligue des champions sur le terrain de Manchester City (mardi 21 février à 20h45), l'Association Sportive de Monaco (1er, 58 points) doit jouer un match (piège ?) sur le terrain du Sporting Club de Bastia (19e, 22 points).



Leonardo Jardim est privé de Djibril Sidibé sur le côté droit de sa défense mais devrait aligner son équipe-type à quatre jours du choc européen. Une statistique peut donner confiance aux supporters monégasques : leur équipe a gagné ses neuf derniers matches face au club de la principauté. Mais attention aux Corses au bord du gouffre.



L'entraîneur Fabrice Ciccolini doit se passer d'Enzo Crivelli et devrait aligner une défense à cinq défenseurs pour éviter de subir les foudres de la meilleure attaque d'Europe (75 buts). Avant-dernier du classement, Bastia espère profiter de ce derby pour commencer à relever la tête et remettre du baume aux cœurs des supporters qui n'ont vu une seule victoire (face à Metz) à domicile depuis le 24 septembre et la réception de Guingamp.

L1-25e journée : programme et classement

Vendredi 17 février :

20h45 : Bastia - Monaco :

Samedi 18 février :

17h00 : Marseille - Rennes :

20h00 : Caen - Lille :

Lorient - Nice :

Metz - Nantes :

Angers-Nancy :



Dimanche 19 février :

15h00 : Bordeaux - Guingamp :

17h00 : Lyon - Dijon :

Montpellier - Saint-Étienne :

21h00 : Toulouse - Paris :