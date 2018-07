Habib Diallo et Thibaut Vion avec Metz le 26 novembre 2016

publié le 26/11/2016 à 20:24

Les supporters messins sont passés par toutes les émotions en accueillant Lorient samedi soir. Tout avait bien commencé pour les locaux, avec une ouverture du score rapide de Falette (11e) pour les Grenats. Mais les joueurs du FC Lorient ne sont pas laissés abattre et ont rapidement renversé le match en seconde période : d’abord avec l’égalisation rapide de Waris (16e), puis grâce à un doublé de Moukandjo (54e et 61e). Un nouvel entrant, Thibaut Vion, va cependant faire basculer la rencontre en inscrivant à doublé en deux minutes (75e, 78e).



Bordeaux a souffert face au promu dijonnais sur la pelouse du stade Matmut-Atlantique. Les Bourguignons ont d’abord ouvert la marque après un missile d'Abeid sur coup-franc (44e). De retour des vestiaires, les locaux ont cependant réussi à revenir dans le match grâce Diego Rolan (48e). Dijon va cependant reprendre l’avantage avec une réalisation de Tavares. Le jeune Kamano va cependant offrir la victoire aux Bordelais en marquant un doublé en toute fin de rencontre (88e et 93e).

Après un match marquée par une domination plutôt caennaise, les Normands sont finalement parvenus à prendre l’avantage en tout fin de match grâce à la tête de Rodelin. La joie a été de courte durée au stade Michel-d'Ornano, car De Pauw va profiter d’une action dangereuse dans la surface pour égaliser peu après (85e). Le score est resté vierge dans les rencontres qui ont opposés Montpellier et Nancy, ainsi que Nantes et Lille.

L1-14e journée : résultats et classement

Vendredi 25 novembre :

Rennes - Toulouse : 1-0



Samedi 26 novembre :

Monaco - Marseille : 4-0

Montpellier - Nancy : 0-0

Metz - Lorient : 3-3

Bordeaux - Dijon : 3-2

Nantes - Lille : 0-0

Caen - Guingamp : 1-1



Dimanche 27 novembre :

Angers - Saint-Étienne : 1-2

Nice - Bastia : 1-1

Lyon - PSG : 1-2