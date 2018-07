Monaco-Toulouse : l'ASM ne perd pas de terrain

publié le 29/04/2017 à 16:30

Comme assez souvent cette saison, Kamil Glik est sorti de sa défense pour sauver son équipe, mal embarqué après avoir encaissé le premier but de la rencontre. Les Monégasques accueillaient le Toulouse FC ce samedi 29 avril. Ils reprennent la première place du championnat avant le déplacement de Paris à Nice (dimanche 30 avril, 21h). Passons les 45 premières minutes de la rencontre. Il ne s'y est pas passé grand-chose hormis un centre et une frappe de Benjamin Mendy, à chaque fois repoussés par Albant Lafont.



Dès la reprise de la rencontre, Ola Toivonen pensait avoir fait le plus dur en ouvrant très rapidement le score. Sur un centre venu de la droite, il a sauté plus haut que la défense locale pour ouvrir le score. Mais le défenseur polonais de Monaco lui a tout aussi rapidement répondu.

Encore une fois de la tête. Et si la situation était mal embarquée après le but du Suédois, leur victoire était plus que probable après cette égalisation. Il restait 40 minutes aux joueurs de l'ASM pour enfoncer le clou.

La saison du Téfécé semble finie

Il en a fallu 24 (64e minutes de jeu), à Kylian Mbappé, pour que les Princiers prennent définitivement l'avantage. Sur un très mauvais renvoi de Lafont (par ailleurs très bon) le jeune international, excentré côté droit, a marqué dans un angle fermé (que le gardien aurait dû fermer).



Thomas Lemar a ensuite confirmé une victoire finalement logique : 64% de possession de balle pour Monaco, 24 tirs dont 11 cadrés, 40 centres, 10 corners, 12 duels gagnés de plus que le Téfécé et deux fois plus de passes tentées.



Monaco (1er) reprend donc trois longueurs d'avance (83 points) sur le Paris Saint-Germain tout en haut du classement. Avant d'affronter la Juventus Turin, en demi-finale aller de Ligue des champions (le mercredi 3 mai, 20h45), les hommes de Leonardo Jardim peuvent donc attendre tranquillement le déplacement du PSG sur la pelouse de Nice (3e). Toulouse reste lui en deuxième partie de tableau. Sa saison semble finie avant l'heure.

35e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 28 avril :

Angers - Lyon : 1-2



Samedi 29 avril :

Monaco - Toulouse : 3-1

20h00 : Bastia - Rennes

Guingamp - Saint-Etienne

Metz - Nancy

Montpellier - Lille

Nantes - Lorient



Dimanche 30 avril :

15h00 : Caen - Marseille

17h00 : Dijon - Bordeaux

21h00 : Nice - PSG