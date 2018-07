publié le 29/04/2018 à 17:19

Et si Lyon était le grand gagnant de cette 35e journée ? Vainqueur samedi 28 avril de Nantes, l'OL a marqué des points importants pendant que ses concurrents directs stagnaient. Après Monaco, impuissant contre Amiens (0-0), Marseille a également concédé le match nul face à Angers (1-1).



Les hommes de Rudi Garcia étaient pourtant parfaitement rentrés dans le match. Profitant d'une faute sur corner, Florian Thauvin ouvrait le score sur penalty (0-1, 3e). Mais les Olympiens n'ont jamais su faire le break. Et en fin de match, Ismaël Traoré a douché les ardeurs des Ciel et Blanc. Sur le coup franc frappé à gauche par Flavien Tait, le capitaine angevin a dominé Lucas Ocampos au second poteau (1-1, 79e).



L'OM, qui a manqué l'occasion de remonter sur le podium, est désormais devancé de deux points par Lyon (2e) et d'un point par Monaco (3e). Le suspense demeure entier dans cette course à la Ligue des champions alors qu'il ne reste que trois journées à disputer.