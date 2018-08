publié le 25/08/2018 à 16:00

Le PSG pour la passe de 3 ? Les parisiens accuillent Angers au Parc des Princes à 17h pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, ce samedi 25 août à 17h.



Kylian Mbappé devrait faire son retour dans le 11 parisien en tant que titulaire pour le plus grand plaisir des supporters du PSG. Ce sera son premier match complet depuis son retour de Russie et son titre de champion du monde. À ses côtés l'indispensable Neymar devrait aussi donner le tournis aux défenseurs angevins. Edinson Cavani, lui aussi fera son grand retour en tant que titulaire pour réunir la fameuse "MCN".

Un autre champion du monde sera lui à coups sur titulaire. Le gardien Alphonse Areola bénéficiera des choix de son entraîneur, Thomas Tuchel, qui veut faire tourner les concurrents à ce poste. "Alphonse va jouer contre Angers et contre Nîmes (pour les 3e et 4e journées de L1), et après on verra. Je n'aime pas prendre de décision pour une phase trop longue", a dit le technicien allemand vendredi en conférence de presse.

Côté angevin, les espoirs sont minces mais le SCO va tout tenter pour créer la surprise au Parc des Princes comme l'a rappelé le gardien Ludovic Butelle en conférence de presse.

.@LudoButelle : On va essayer de rendre une belle copie, ça va être difficile mais ça reste un match de foot pas de crainte à voir même si la marche est très très haute #PSGSCO pic.twitter.com/1Rn6vpZ7dx — Angers SCO (@AngersSCO) 24 août 2018