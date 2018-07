publié le 27/04/2016 à 20:09

Au vu de la prestation offerte par Manchester City et le Real Madrid (0-0), mardi soir, cette deuxième demi-finale aller entre l'Atlético de Madrid et le Bayern Munich ressemble fortement à une finale avant l'heure. Et la rencontre a tenu ses promesses alors que les deux équipes ont offert de nombreuses envolées offensives.



Du côté des Colchoneros, qui comptent bien profiter du soutien indéfectible des aficionados du stade Vicente-Caldéron, le fougueux entraîneur Diego Simeone, s'est une nouvelle fois appuyé sur l'attaquant français Antoine Griezmann, a réussi son pari. L'Atlético de Madrid s'est offert un succès précieux dans cette confrontation grâce à un splendide but de Saúl Ñíguez après un slalom de plus de 30 mètres. Un court avantage que les espagnols tenteront de conserver alors qu'ils se déplaceront à l'Allianz Arena le 3 mai prochain.